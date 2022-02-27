Окупанти обстріляли центр Чернігова

Про це він написав у фейсбуці.



"Ворог наніс удар по Чернігівській міській раді. Але потрапив у двори між облстоматологією та житлової 9-ти поверхівки по Магістратській", - повідомив Олександр Ломако.



Секретар міськради назвав це атакою на мирних мешканців Чернігова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb