Про це інформує пресштаб ООС у Facebook.



"Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.



Окупант вів вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пісків.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.



Нагадаємо, 6 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню - окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків і Водяного.