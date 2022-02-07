Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків
Станом на 11:00 7 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - окупанти вели вогонь поблизу селища Піски
Про це інформує пресштаб ООС у Facebook.
"Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Окупант вів вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пісків.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
- Нагадаємо, 6 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню - окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків і Водяного.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.89
Купівля 27.89Продаж 28.18
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе