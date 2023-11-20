Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь: загинула жінка, поранено чоловіка
У понеділок, 20 листопада, російські війська здійснили артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області, унаслідок чого є загибла і поранений серед цивільних
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Також поранення отримав 53-річний чоловік.
Крім того, у місті пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін.
Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
Фото: Дніпропетровська ОВА / телеграм
- Також зранку росіяни обстріляли автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні. Унаслідок удару загинули двоє водіїв, ще дві людини – поранені.
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