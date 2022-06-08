Про це повідомляє голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус.

Стало відомо, що 8 червня близько 13:00 російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівщини.



Підрозділами ДПСУ було зафіксовано 4 вибухи неподалік Гірська із території російського села Нові Юрковичі. Попередньо обстріли велися з артилерії.



Повідомляється, що серед особового складу та техніки втрат немає.



Інформація стосовно руйнувань інфраструктури уточнюється.

На Сумщині росіяни обстріляли прикордонне село: зруйнувано приміщення ДПСУ

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