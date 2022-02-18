Окупанти обстріляли з артилерії залізницю на Донеччині, рух потягів обмежено
Близько 8:00 18 лютого росіяни обстріляли залізничну станцію Скотувата на Донеччині, постраждалих немає
Про це повідомляє пресслужба Донецької залізниці.
"Попри гарантії безпеки, що були надані представниками збройних формувань на лінії проведення бойових дій, з непідконтрольної території знову почалися обстріли українських міст на Донеччині. Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл", - ідеться в заяві.
На цій ділянці залізниці проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Однак окупанти не дотримуються режиму припинення вогню, тому роботи припинили. Працівників перевели до сховищ, що допомогло уникнути жертв.
У зв'язку з можливими новими обстрілами Донецька залізниця тимчасово обмежила рух приміських пасажирських і вантажних потягів до станції Фенольна.
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