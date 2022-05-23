Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини
У ніч на 23 травня росіяни зі своєї території 9 разів обстріляли Чернігівщину мінометами
Про це повідомило ОК "Північ" у фейсбуці.
"Близько 23:40-23:50 спостерігачами зафіксовано 6 "приходів" з території Російської Федерації в напрямку населеного пункту Грем‘яч. Обстріл вівся, попередньо, з міномету 120-го калібру. Вже близько опівночі зафіксували ще 3 "приходи" з, ймовірно, міномету калібру 120-мм в район населеного пункту Нововасилівка", - ідеться в заяві.
Серед українських військових і їхньої техніки втрат немає. Також не надходила інформація про втрати цивільних або пошкодження інфраструктури.
- У ніч на 23 травня окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини з території РФ і пошкодили будинки.
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