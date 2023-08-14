Окупанти обстріляли Запорізький район

Про це повідомили у telegram-каналі МВС України.

Внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога.

Фото: МВС України

У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами: унаслідок цього є троє постраждалих, спалахнуло кілька пожеж, уламками пошкоджено гуртожиток та супермаркет.

Вночі на 14 серпня російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого двоє чоловіків та жінка зазнали поранень.

Надзвичайники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих.