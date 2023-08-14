Окупанти обстріляли Запорізький район: двоє людей загинуло
Вночі ворог обстріляв Запорізький район, внаслідок чого на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки та у сусідніх повилітали вікна
Про це повідомили у telegram-каналі МВС України.
Внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога.
Фото: МВС УкраїниНадзвичайники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих.
- У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами: унаслідок цього є троє постраждалих, спалахнуло кілька пожеж, уламками пошкоджено гуртожиток та супермаркет.
- Вночі на 14 серпня російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого двоє чоловіків та жінка зазнали поранень.
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