Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Зранку Миколаїв знов обстріляли. Влучили прямісінько у двір житлового району, 20 м від дитячого садочка. "Висвободили" миколаївців від вікон та фасадів", - наголосила вона.

Унаслідок обстрілу постраждали мирні мешканці. Їх забрала "швидка".

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 310 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - зауважила голова облради.

25 травня окупанти обстріляли Миколаївщину, вбивши людину, поранивши ще 14 і пошкодивши будинки та соціальні об'єкти.

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