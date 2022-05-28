Окупанти обстріляли житловий район Миколаєва: є поранені
У Миколаєві 28 травня окупанти обстріляли двір, пошкодили будинки й поранили мирних мешканців
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Зранку Миколаїв знов обстріляли. Влучили прямісінько у двір житлового району, 20 м від дитячого садочка. "Висвободили" миколаївців від вікон та фасадів", - наголосила вона.
Унаслідок обстрілу постраждали мирні мешканці. Їх забрала "швидка".
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 310 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - зауважила голова облради.
- 25 травня окупанти обстріляли Миколаївщину, вбивши людину, поранивши ще 14 і пошкодивши будинки та соціальні об'єкти.
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