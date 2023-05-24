Окупанти оголосили про "націоналізацію" нерухомості сім'ї Зеленського й іншого українського майна в Криму
Окупаційний парламент Криму оголосив про "націоналізацію" українського майна на півострові - серед захопленого майна опинилася квартира Олени Зеленської
Про це повідомив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов.
Він заявив, нібито Росія "націоналізує" майно українських олігархів. Під "націоналізацію" підпали виноробні підприємства, банківські структури, будівля у Сімферополі, яка належала Меджлісу, та квартира Олени Зеленської у Ялті.
"Вороги Росії в Криму заробляти не будуть", - додав окупант.
- Окупанти в Криму вводять посаду "радника директора з виховання", аби вчити дітей "патріотизму", та планують навчати школярів початковій військовій підготовці.
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