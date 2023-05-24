Про це повідомив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов.

Він заявив, нібито Росія "націоналізує" майно українських олігархів. Під "націоналізацію" підпали виноробні підприємства, банківські структури, будівля у Сімферополі, яка належала Меджлісу, та квартира Олени Зеленської у Ялті.

"Вороги Росії в Криму заробляти не будуть", - додав окупант.