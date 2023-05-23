Окупанти в Криму вводять "патріотичне виховання" та початкову військову підготовку для дітей
Окупанти в Криму вводять посаду "радника директора з виховання", аби вчити дітей "патріотизму", та планують навчати школярів початковій військовій підготовці
Про це пише телеграм-канал "Крымский ветер".
Про нововведення повідомила окупаційна міністерка освіти, науки та молоді Валентина Лаврик.
"У Криму запровадили посаду радника директора з виховання - це людина, яка займатиметься конкретно патріотичним вихованням дітей", - розповіла вона.
Окрім того, так звана міністерка заявила, що вже від 1 вересня цього року діти проходитимуть курс початкової військової підготовки. Вона зазначила, що він діятиме в усіх школах в якості додаткових занять.
"З 1 вересня ми плануємо в кожній школі за рахунок позаурочної діяльності реалізовувати програму "Початкова військова підготовка". Для цього обладнають кабінети ОБЖ. Цього року ми стартуємо за таким обладнанням, наступного року буде продовження", - сказала Лаврик.
- У четвер, 18 травня, президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя.
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