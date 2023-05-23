Про це пише телеграм-канал "Крымский ветер".

Про нововведення повідомила окупаційна міністерка освіти, науки та молоді Валентина Лаврик.

"У Криму запровадили посаду радника директора з виховання - це людина, яка займатиметься конкретно патріотичним вихованням дітей", - розповіла вона.

Окрім того, так звана міністерка заявила, що вже від 1 вересня цього року діти проходитимуть курс початкової військової підготовки. Вона зазначила, що він діятиме в усіх школах в якості додаткових занять.

"З 1 вересня ми плануємо в кожній школі за рахунок позаурочної діяльності реалізовувати програму "Початкова військова підготовка". Для цього обладнають кабінети ОБЖ. Цього року ми стартуємо за таким обладнанням, наступного року буде продовження", - сказала Лаврик.