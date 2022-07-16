Окупанти перегруповують підрозділи на Слобожанському напрямку і планують наступ, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ,

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування підрозділів з метою подальшого просування у напрямках населених пунктів Барвінкове та Словʼянськ.

Агресор обстріляв із ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів райони населених пунктів Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкине, Долина, Іванівка, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка та Костянтинівка. Завдав авіаударів поблизу Мосьпанового і Богородичного.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилась. З метою сковування дій українських військових противник обстріляв позиції військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

З 24 лютого до 16 липня російські окупанти втратили близько 38 140 рашистів, 1677 танків, 687 БПЛА, 3874 бронемашини і 162 крилаті ракети.

Захисники України відбили атаки росіян біля населених пунктів у Донецькій області та не дозволили захопити територією Вуглегірської ТЕС.

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