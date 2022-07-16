Генштаб назвав втрати російських окупантів за добу: 140 військових, 7 крилатих ракет, 6 БПЛА і 5 танків
З 24 лютого до 16 липня російські окупанти втратили близько 38 140 рашистів, 1677 танків, 687 БПЛА, 3874 бронемашини і 162 крилаті ракети
Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:
- особового складу – близько 38 140 (+140) рашистів,
- танків – 1677 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 3874 (+8) од,
- артилерійських систем – 846 (+4) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засоби ППО – 109 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
- крилаті ракети – 162 (+7),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4) од,
- спеціальна техніка – 68 (+1).
Армія Росії за добу найбільших втрат зазнала на Бахмутському напрямку.
- Українські захисники протягом минулого дня знищили 47 російських агресорів, а також значну кількість військової техніки, у тому числі вісім гаубиць.
- Системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.
- 40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищила російського бронеавтомобіля "Тигр", танка і БМП.
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