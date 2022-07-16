Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:

особового складу – близько 38 140 (+140) рашистів,

танків – 1677 (+5) од,

бойових броньованих машин – 3874 (+8) од,

артилерійських систем – 846 (+4) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засоби ППО – 109 (+0) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

крилаті ракети – 162 (+7),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4) од,

спеціальна техніка – 68 (+1).

Армія Росії за добу найбільших втрат зазнала на Бахмутському напрямку.

Українські захисники протягом минулого дня знищили 47 російських агресорів, а також значну кількість військової техніки, у тому числі вісім гаубиць.

Системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.

40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищила російського бронеавтомобіля "Тигр", танка і БМП.

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