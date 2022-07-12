Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У розвідці Британії зазначають, що російські війська продовжують здійснювати невеликі територіальні завоювання в Донецькій області. Зокрема, РФ стверджує, що захопила контроль над Григорівкою, що у Бахмутському районі. Російські війська також продовжують штурм магістралі Е-40, яка з'єднує Донецьк та Харків в напрямку міст Слов’янськ і Краматорськ.

"Росіяни продовжують тиск на українські сили та одночасно перегруповуються для подальших наступальних дій, які планують відновити найближчим часом", - вважають у британській розвідці.

Водночас там констатують, що дефіцит особового складу може змусити міноборони РФ перейти до нетрадиційного комплектування. Це включає мобілізацію в'язнів для приватної військової компанії Вагнера.

"Якщо це правда, цей крок вказує на труднощі із заміщенням значної кількості втрат росіян", - дійшли висновку в розвідці.

10 липня британська розвідка попередила, що російські окупанти намагаються встановити контроль над трасою, яка з'єднує Донецьк та Харків.

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