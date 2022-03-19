Окупанти підло обстріляли сплячих українських солдатів, – голова Миколаївської ОВА

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора орки підло ракетою вдарили по сплячим нашим солдатам. Триває рятувальна операція досі. Не хочу про це говорити, оскільки чекаю офіційних даних від ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Він додав, що в цілому ситуація в області спокійна. Українські військові зачищають села і відсувають противника на лінії фронту.

"Коментувати теж сильно не хочу, тому що тактика з людськими втратами – не наша тактика, ми акуратно рухаємося. Орки – це катастрофа! Виїжджають, стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака", – зауважив очільник області.

Нагадаємо, РФ втратила близько 14400 військових, 1470 бронемашин, 466 танків, 213 систем артилерії, 115 гелікоптерів і 95 літаків.

Додамо, російсько-окупаційні війська хотіли влучити по позиціях Закарпатської 128-ї бригади, натомість вони вдарили в чисте поле. Жертв та постраждалих немає.