РФ втратила близько 14400 військових, 1470 бронемашин, 466 танків, 213 систем артилерії, 115 гелікоптерів і 95 літаків, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти орієнтовно втратили:

особового складу - близько 14400 осіб;

танків - 466 од;

бойових броньованих машин - 1470 од;

артилерійських систем - 213 од;

РСЗВ - 72 од;

засобів ППО - 44 од;

літаків - 95 од;

гелікоптерів - 115 од;

автомобільної техніки - 914 од;

кораблів/катерів - 3 од;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17;

Спеціальної техніки / special equipment - 11.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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