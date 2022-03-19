РФ втратила близько 14400 військових, 1470 бронемашин, 466 танків, 213 систем артилерії, 115 гелікоптерів і 95 літаків, - Генштаб ЗСУ
З 24.02 до 19.03 втрати окупантів склали близько 14400 військових, 914 одиниць автотехніки, 1470 бронемашин, 115 гелікоптерів, 95 літаків і 72 РСЗВ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти орієнтовно втратили:
- особового складу - близько 14400 осіб;
- танків - 466 од;
- бойових броньованих машин - 1470 од;
- артилерійських систем - 213 од;
- РСЗВ - 72 од;
- засобів ППО - 44 од;
- літаків - 95 од;
- гелікоптерів - 115 од;
- автомобільної техніки - 914 од;
- кораблів/катерів - 3 од;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17;
- Спеціальної техніки / special equipment - 11.
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