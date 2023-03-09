Окупанти після нічного обстрілу пропустили на ЗАЕС не весь персонал, - мер Енергодара

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окупанти продовжують тиснути на персонал Запорізької АЕС. Сьогодні, 9 березня, після нічних обстрілів та пошкодження останньої лінії живлення загарбники дозволили вийти на роботу тільки оперативному персоналу, а весь інший персонал не пропустили через прохідну станції, тому люди повернулися до міста-супутника. Є певна кількість персоналу ЗАЕС, яка постійно перебуває на цілодобовому чергуванні. І окупанти пропускали тільки оперативний персонал, щоб забезпечити ліквідацію наслідків, які сталися сьогодні вночі", - розказав міський голова Енергодара.

Дмитро Орлов додав, що в Енергодарі були короткочасні перебої з електропостачанням, зараз більш-менш електрика відновлена, водозабезпечення у місті є.