Про це мовиться у зведенні від Генштабу ЗСУ на фейсбуці.

Росіяни намагаються наступати на Харківщині й Донеччині

"Противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби росіяни здійснили 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва - Луганської.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів не виявлено. Водночас обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук Харківської області.

Крім того, Генштаб повідомив, що росіяни намагаються залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня вони завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Їх направили на територію РФ для проходження підготовки.



Захисники України вдарили по ворожому пункту управління

Відомо, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління окупантів, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів. Разом з тим, українська авіація протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.