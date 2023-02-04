Танкісти ЗСУ швидко опанували керування могутнім Challenger 2, - міноборони Британії
У міноборони Великої Британії заявили, що українські військові успішно проходять навчання на танках Challanger 2
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британське міністерство оприлюднило фото з навчань танкістів з України та заявило, що вони досягли суттєвих успіхів.
"Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - написали у британському міноборони.
- 14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.
- 29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2
- 30 січня міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну до літа.
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