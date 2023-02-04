Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британське міністерство оприлюднило фото з навчань танкістів з України та заявило, що вони досягли суттєвих успіхів.

"Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - написали у британському міноборони.

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.



The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/iHiOmqR14U — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 4, 2023