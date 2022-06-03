Окупанти понад 40 разів за добу обстріляли прикордоння Чернігівщини з території РФ
Уранці 3 червня росіяни понад 40 разів обстріляли Чернігівщину з артилерії й мінометів
Про це повідомило ОК "Північ" у фейсбуці.
"Сьогодні зранку окупанти з території РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії та мінометів, "відзначивши" 100-й день від початку їхнього повномасштабного наступу на Україну. Так, з 04:42 до 05:15 спостерігачі зафіксували на напрямку Кам’янська Слобода понад 40 вибухів (приходи) з артилерії калібру 152 мм та міномету калібру 120 мм", - зазначили в ЗСУ.
Серед українських військових і техніки втрат немає. Інформації про загиблих і поранених цивільних, пошкодження інфраструктури також не надходило.
- 2 червня окупанти з території РФ близько 20 разів обстріляли Сумщину.
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