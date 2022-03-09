Окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв на Житомирщині

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цей фейк вже встиг спростувати головний рабин Житомира Шломо Вільгейм. За його словами, в Україні люди всіх національностей живуть мирно. Він закликав усіх відповідально ставитися до пропаганди й перевіряти інформацію через надійні ресурси.

"Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії", – заявив Шломо Вільгейм.

Раніше повідомляли, що на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті.