Окупанти пошкодили залізничне полотно на Херсонщині: до Херсона не їде потяг
Потяг №102/101 Київ – Херсон не доїжджатиме до місця призначення, а зупиниться у Миколаєві
Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.
"У результаті обстрілів на Херсонщині маємо пошкодження залізничного полотна, тому для поїзда №102/101 Київ — Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв. Пасажирів з Миколаєва до Херсона буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що очікують на рейс у київському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, ремонт колії вже у процесі, про можливі зміни в наступних рейсах Укрзалізниця повідомить додатково.
- Аби посилити контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, РФ направила туди близько 200 росгвардійців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе