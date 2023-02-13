Окупанти пошкодили залізничне полотно на Херсонщині: до Херсона не їде потяг

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.

"У результаті обстрілів на Херсонщині маємо пошкодження залізничного полотна, тому для поїзда №102/101 Київ — Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв. Пасажирів з Миколаєва до Херсона буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що очікують на рейс у київському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, ремонт колії вже у процесі, про можливі зміни в наступних рейсах Укрзалізниця повідомить додатково.