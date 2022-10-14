Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ситуація вкрай складна і, на жаль, несвяткова на тимчасово окупованих територіях. Терор окупантів посилюється серед цивільного населення, які знущаються як над дорослими людьми, так і над дітьми. Декілька днів тому загарбники анонсували, що будуть вивозити на псевдоканікули наших дітей до окупованого Криму, Краснодарського краю та до інших регіонів Росії. І ми розуміємо, що це вони роблять не з благих намірів, а щоб наші діти залишилися у них як заручники. Почали вивозити дітей з тимчасово окупованої території Запорізької області, наприклад, з Енергодару вже вивезли понад 300 дітей до Криму", - повідомив міський голова Мелітополя.



Іван Федоров зауважив цікавий факт, що саме у Криму зараз оголошено закриття навчання офлайн і перенесення на онлайн, тож не зрозуміло куди окупанти везуть дітей.



"Терор посилюється ще і тим, що росіяни щодня обстрілюють Мелітополь, а на околицях міста влаштовують якісь навчання. Окупанти роблять це навмисно, аби серед цивільного населення була паніка і люди були згодні на все, щоб тільки не стріляли. Також загарбники влаштували два теракти протягом останніх трьох тижнів на ринках Мелітополя. Ще терор проявляється у паспортизації, бо під загрозою звільнення з роботи, окупанти вимушують людей замінювати паспорти. Крім того, декілька днів тому, окупанти почали примушувати здавати кров службовців комунальних підприємств, адже ми розуміємо, що така кількість крові не потрібна для цивільних, які залишилися в окупації, і це точно росіяни роблять для своїх військових", - зазначив Федоров.

12 жовтня голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк повідомив, що окупанти змушують мелітопольців отримувати фейкові російські паспорти й виходити на роботу

Також мер Мелітополя повідомив, що росіяни обманом і примусом збирають у жителів тимчасово окупованих територій кров для поранених російських військових

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