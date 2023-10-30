Окупанти повідомили, начебто продали квартиру Зеленських в Ялті за 44,3 млн рублів

Про це заявило російське пропагандистське видання "Известия", яке посилається на дані системи "Торги".

"Націоналізована" квартира, яка належала дружині президента України, "продавалась" на аукціоні за 24,6 мільйона рублів.

Переможцем торгів стала жінка, яка нібито запропонувала за пентхаус у селищі Лівадія на південному березі тимчасово окупованого Криму 44,356 мільйона рублів.

Фото: Скрін

Повідомляється, що аукціон відбувся у понеділок. На нього було допущено усього двох учасників.

Що відомо про апартаменти Зеленської у Криму

Нерухомість у Криму була придбана дружиною Володимира Зеленського у квітні 2013 року, до незаконної анексії Криму. Родина не користувалася цією нерухомістю, договір купівлі-продажу нотаріально був зареєстрований у Києві.

У 2019 році агенція Reuters повідомляла, що дружина президента придбала пентхаус у Лівадії за половину ринкової вартості, однак в ОПУ стверджують, що це не так.

Навесні окупанти оголосили про "націоналізацію" квартири, яку було оформлено на Олену Зеленську.

Підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що кошти, отримані від продажу "націоналізованих" активів українських громадян на півострові, підуть на фінансування війни Росії проти України.

11 жовтня стало відомо, що помешкання продадуть на аукціоні.