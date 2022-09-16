Про це повідомили представники окупантської влади та російські пропагандистські ЗМІ.

Так, колаборант Володимир Рогов, який називає себе "членом головної ради" окупаційної "адміністрації" Запорізької області, написав у своєму телеграм-каналі, що 16 вересня в мікрорайоні Колонія у Бердянську "було скоєно подвійне вбивство".

За його інформацією, біля власного гаража вбили "заступника голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства" Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала "міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму".

Офіційного підтвердження смерті окупантів з боку української влади наразі не було.

Днями у російській ФСБ заявили, що вбивство двох колаборантів з Нової Каховки – Сергія Томка та Віталія Гури – було інсценуванням російської спецслужби

Сьогодні, 16 вересня, пролунав вибух у тимчасово окупованому Луганську, в будівлі псевдопрокуратури. Унаслідок вибуху загинули "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко. Про це повідомили пропагандистські російські "ЗМІ", а відтак інформацію підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

16 вересня також стався вибух у будівлі суду в Херсоні, де розміщувалися "органи влади" окупантів. Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що влучили в його кабінет.

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