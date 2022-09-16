Окупанти повідомили про вбивство в Бердянську "заступника голови ВЦА" і його дружини
У тимчасово окупованому Бердянську вбили "заступника голови адміністрації з питань ЖКГ" Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко
Про це повідомили представники окупантської влади та російські пропагандистські ЗМІ.
Так, колаборант Володимир Рогов, який називає себе "членом головної ради" окупаційної "адміністрації" Запорізької області, написав у своєму телеграм-каналі, що 16 вересня в мікрорайоні Колонія у Бердянську "було скоєно подвійне вбивство".
За його інформацією, біля власного гаража вбили "заступника голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства" Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала "міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму".
Офіційного підтвердження смерті окупантів з боку української влади наразі не було.
- Днями у російській ФСБ заявили, що вбивство двох колаборантів з Нової Каховки – Сергія Томка та Віталія Гури – було інсценуванням російської спецслужби
- Сьогодні, 16 вересня, пролунав вибух у тимчасово окупованому Луганську, в будівлі псевдопрокуратури. Унаслідок вибуху загинули "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко. Про це повідомили пропагандистські російські "ЗМІ", а відтак інформацію підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
- 16 вересня також стався вибух у будівлі суду в Херсоні, де розміщувалися "органи влади" окупантів. Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що влучили в його кабінет.
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