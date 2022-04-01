Окупанти повністю вийшли з Броварського району, - мер Броварів

Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко в етері телемаратону.



"Щодо Броварського району, справді, російські окупанти залишили весь Броварський район. На сьогодні здійснюватиметься певна зачистка Збройними силами України" - зазначив він.



За словами мера, блокпости в місті не розбирають, а переносять, і Бровари готові до оборони.



"Дуже багато людей повернулося до міста, і сьогодні ми бачимо початок роботи малого та середнього бізнесу, відкриваються підприємства, відкриваються магазини, відкриваються павільйони… Якби було небезпечно, ми б попереджали своїх городян", - зауважив Ігор Сапожко.

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