Про це інформує Центр національної оборони.

Рашисти в примусовому порядку вивезли частину жителів тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області до Чаплинки начебто через обстріли української сторони.

Водночас росіяни переїжджають до порожніх домівок місцевих.

"У населеному пункті активно процвітає мародерство. Так і виглядає "російське звільнення", а саме заміщення собою місцевих й грабіж останніх", - пише відомство.

"Евакуйовані" жителі Олешок, яких вивезли в інше місто, не отримали навіть засобів для існування, через що не залишилося іншого виходу, ніж отримання російського паспорта для виплат у 10 тисяч рублів.

Інструкція щодо організації підпілля на тимчасово окупованих територіях та дотриманням правил безпеки.