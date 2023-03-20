Окупанти примусово евакуюють жителів міста на Херсонщині задля пропагандистських сюжетів
Російські війська продовжують примусову евакуацію задля пропагандистських сюжетів, а також виправдовування депортації українців нібито через "обстріли"
Про це інформує Центр національної оборони.
Рашисти в примусовому порядку вивезли частину жителів тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області до Чаплинки начебто через обстріли української сторони.
Водночас росіяни переїжджають до порожніх домівок місцевих.
"У населеному пункті активно процвітає мародерство. Так і виглядає "російське звільнення", а саме заміщення собою місцевих й грабіж останніх", - пише відомство.
"Евакуйовані" жителі Олешок, яких вивезли в інше місто, не отримали навіть засобів для існування, через що не залишилося іншого виходу, ніж отримання російського паспорта для виплат у 10 тисяч рублів.
Інструкція щодо організації підпілля на тимчасово окупованих територіях та дотриманням правил безпеки.
- Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, зазначив, що окупанти намагаються зробити колаборантське місто на території Арабатської Стрілки й створюють там урядовий центр.
- У Генштабі розповіли, що з населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.
- На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни намагаються перепродавати викрадені в інших населених пунктах гаджети та побутову техніку місцевим жителям.
- 18 березня в тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці підірвали авто колаборанта Сергія Москаленка, який працював у "патрульній службі".
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