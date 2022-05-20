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Окупанти примусово "перекваліфіковують" українських учителів на роботу за "стандартами РФ", - Денісова

20 травня, 2022 п'ятниця
07:08
війна з Росією Людмила Денісова

На окупованих територіях України росіяни змушують учителів викладати за програмою РФ і "перекваліфіковують" близько 3,5 тис. педагогів

Про це в телеграмі повідомила омбудсман Людмила Денісова.

"Окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір. Для цього загарбники насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ"", - зазначила вона.

Близько 3,5 тис. учителів цих шкіл уже проходять "перекваліфікацію" для підготовки до роботи на тимчасово окупованих територіях.

"Акт примушення до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни",- наголосила омбудсман.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

  • Росіяни скасовують українську мову, літературу й історію у школах під окупацією.

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Людмила Денісова
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