Росіяни скасовують українську мову, літературу та історію у школах під окупацією, – мовний омбудсмен

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Російські окупанти продовжують політику геноциду - лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти", – йдеться в повідомленні.

Він просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, які Росія скоює в Україні. Окрім того, Кремінь просить українців повідомляти про всі факти порушення прав людини для позовів до міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй.

"Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид", - наголошує омбудсмен.

Нагадаємо, у Міжнародному суді ООН в Гаазі зобов'язали Росію негайно припинити військове вторгнення в Україну. Якщо Росія не припинить військові дії в Україні, то на неї чекатиме ще більша ізоляція.