Окупанти примусово вивозять частину мешканців Маріуполя до ОРДЛО або РФ, - міськрада

Про це заявили в Маріупольській міськраді.



"Окупаційні війська РФ насильно змушують жителів українського Маріуполя виїжджати в росію або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО", - ідеться в повідомленні.



Станом на 8:00 20 березня є є інформація про те, що мешканців вулиць Азовстальської й Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію окупантів.

"У людей, яких насильно вивозять на територію росії, забирають український паспорт і натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі", - наголосили в міськраді.

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