Окупанти призначили білоруса "очолити" Борівську громаду на Харківщині, - селищна рада

Про це повідомила Борівська селищна рада у Facebook.

"Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами. Громадою "керують" цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Раздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Семашко, за оперативними даними, був заступником голови, керуючим справами виконкому Барановичів Брестської області Білорусі. До цього очолював відділ ЖКГ у виконкомі міста Барановичі. 1 червня його представили активу Борівської громади як "голови громади" від окупаційної влади.

"Інформація щодо його особистості та обставин призначення уточнюється", - зазначили в селищній раді.

Громада цілком окупована з 14 квітня.