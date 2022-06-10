Окупанти призначили білоруса "очолити" Борівську громаду на Харківщині, - селищна рада
Окупованою Борівською громадою на Харківщині росіяни поставили "керувати" колишнього чиновника з Барановичів (Білорусь) і військового з Новосибірська (РФ)
Про це повідомила Борівська селищна рада у Facebook.
"Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами. Громадою "керують" цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Раздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Семашко, за оперативними даними, був заступником голови, керуючим справами виконкому Барановичів Брестської області Білорусі. До цього очолював відділ ЖКГ у виконкомі міста Барановичі. 1 червня його представили активу Борівської громади як "голови громади" від окупаційної влади.
"Інформація щодо його особистості та обставин призначення уточнюється", - зазначили в селищній раді.
Громада цілком окупована з 14 квітня.
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