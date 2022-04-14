Окупанти продовжують масовані обстріли Харкова, – голова ОВА
У середу, 13 квітня, російські окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, десять дістали поранення
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення", – йдеться в повідомленні.
Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. Внаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителів та 10 поранених.
Синєгубов додав, що в області складним залишається Ізюмський напрямок, однак ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському Роганському напрямках.
"Проводимо евакуацію із Лозової та Барвінкового. Ми наполегливо рекомендуємо населення тимчасово покинути ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах. Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує "зелених" коридорів", – додав голова ОВА.
- 13 квітня, у Немишлянському районі Харкова внаслідок обстрілу російськими військовослужбовцями житлових будинків загинуло троє людей, а четверо зазнали поранень.
- У Харкові кількість зруйнованих російськими обстрілами будівель наближається до 2 тисяч.
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