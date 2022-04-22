Окупанти продовжують масовано обстрілюють міста на Донеччині, є поранені, – голова ОВА
Російські окупанти у п'ятницю, 22 квітня, масовано обстрілюють міста Донецької області. Найбільше постраждали Слов'янськ, Лиман, Світлодарськ і Добропілля
Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Сьогодні, 22 квітня, окупанти обстріляли 20 населених пунктів, в яких зруйнували або пошкодили 34 цивільних об'єкти. Найбільший удар було завдано по Слов'янську, ймовірно, касетними боєприпасами. В результаті пошкоджено 9 багатоповерхівок і 12 приватних будинків, школа, магазин і зупинки автотранспорту.
Противник вдарив з РСЗВ "Ураган" по Лиману, пошкоджена обласна травматологічна лікарня. Знищено адміністративну будівлю в Олександрівці, там же пошкоджено багатоповерховий будинок.
У Світлодарську вночі обстріляли багатоповерхівку. Тоді як Добропілля опинилось під артилерійським вогнем. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю, поранення отримали щонайменше дві особи.
- Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Росія планує встановити повний контроль над Донбасом і Південною Україною.
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