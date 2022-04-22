Окупанти продовжують масовано обстрілюють міста на Донеччині, є поранені, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Сьогодні, 22 квітня, окупанти обстріляли 20 населених пунктів, в яких зруйнували або пошкодили 34 цивільних об'єкти. Найбільший удар було завдано по Слов'янську, ймовірно, касетними боєприпасами. В результаті пошкоджено 9 багатоповерхівок і 12 приватних будинків, школа, магазин і зупинки автотранспорту.

Противник вдарив з РСЗВ "Ураган" по Лиману, пошкоджена обласна травматологічна лікарня. Знищено адміністративну будівлю в Олександрівці, там же пошкоджено багатоповерховий будинок.

У Світлодарську вночі обстріляли багатоповерхівку. Тоді як Добропілля опинилось під артилерійським вогнем. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю, поранення отримали щонайменше дві особи.

Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Росія планує встановити повний контроль над Донбасом і Південною Україною.