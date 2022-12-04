Окупанти продовжують терор населення на Сумщині, зафіксовано 12 прильотів

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Обстрілу зазнала Есманська територіальна громада Шосткинського району. Пошкоджено інфраструктуру. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у суботу, 3 грудня, російські терористи використали міномети для обстрілу території Сумської області, пошкоджено підприємство і лінії електропередач

А за день, 1 грудня, російський агресор спрямував по території Сумської області 180 снарядів та мін

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