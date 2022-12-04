Окупанти продовжують терор населення на Сумщині, зафіксовано 12 прильотів
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території України. Так, на Сумщині за добу зафіксовано 3 обстріли, 12 "прильотів" ворожих снарядів
Про це на своєму телеграм-каналі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Обстрілу зазнала Есманська територіальна громада Шосткинського району. Пошкоджено інфраструктуру. Інформації про постраждалих немає.
- Нагадаємо, у суботу, 3 грудня, російські терористи використали міномети для обстрілу території Сумської області, пошкоджено підприємство і лінії електропередач
- А за день, 1 грудня, російський агресор спрямував по території Сумської області 180 снарядів та мін
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