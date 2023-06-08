Про це заявив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, передають росЗМІ.

Він пообіцяв аграріям компенсації.

"Рівень води не падає, поки не йде, але очікуємо, що канал обміліє з часом. Ми вживаємо заходів, аби відхід води зменшити. У даному випадку Криму нічого не загрожує з точки зору забезпечення водою. Єдине, у нас під удар потрапляє рисове господарство", - сказав Аксьонов.

Так званий голова тимчасово окупованого Криму уточнив, що для решти сільськогосподарських культур достатньо запасів у водосховищах.