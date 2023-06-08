Окупанти прогнозують втрату частини врожаю рису в Криму через підрив Каховської ГЕС
Можливе обмілення Північно-Кримського каналу внаслідок підриву Каховської ГЕС може призвести до загибелі врожаю рису в Криму на загальній площі 3,2 тис. га
Про це заявив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, передають росЗМІ.
Він пообіцяв аграріям компенсації.
"Рівень води не падає, поки не йде, але очікуємо, що канал обміліє з часом. Ми вживаємо заходів, аби відхід води зменшити. У даному випадку Криму нічого не загрожує з точки зору забезпечення водою. Єдине, у нас під удар потрапляє рисове господарство", - сказав Аксьонов.
Так званий голова тимчасово окупованого Криму уточнив, що для решти сільськогосподарських культур достатньо запасів у водосховищах.
- 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
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