Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує проводити політику паспортизації тимчасово захоплених регіонів й пропонує гроші за отримання червоної макулатури", - йдеться у повідомленні.

Так, за отримання паспорта РФ окупанти обіцяють мешканцям ТОТ "житлові сертифікати" у різних регіонах Росії та 100 тисяч рублів. Таким чином ворог не лише паспортизує регіон, але й сподівається вивезти українців та асимілювати їх.

За словами ЦНС, така політика направлена на зміну демографічного складу населення, адже на місце вивезених українців ворог завозить "гастролерів з РФ".