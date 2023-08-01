Окупанти пропонують жителям ТОТ гроші за отримання паспорта РФ, - Центр нацспротиву
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України намагаються спонукати мешканців отримати паспорт Росії, пропонуючи їм фінансову винагороду
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог продовжує проводити політику паспортизації тимчасово захоплених регіонів й пропонує гроші за отримання червоної макулатури", - йдеться у повідомленні.
Так, за отримання паспорта РФ окупанти обіцяють мешканцям ТОТ "житлові сертифікати" у різних регіонах Росії та 100 тисяч рублів. Таким чином ворог не лише паспортизує регіон, але й сподівається вивезти українців та асимілювати їх.
За словами ЦНС, така політика направлена на зміну демографічного складу населення, адже на місце вивезених українців ворог завозить "гастролерів з РФ".
- 31 липня повідомлялося. що російські загарбники планують легалізувати злочини на тимчасово окупованих територіях, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії чи суб’єктів".
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