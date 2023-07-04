Окупанти розбирають маріупольський комбінат "Азовсталь" на брухт
Маріупольський комбінат "Азовсталь", на території якого навесні 2022 року точилися запеклі бої, перетворився на руїну, армія РФ ріже його на металобрухт попри обіцянки відновити підприємство
Про це повідомила у telegram пресслужба Маріупольської міської ради, оприлюднивши зняте місцевим жителем відео.
"Один із жителів міста зміг потрапити на знищене росіянами підприємство та зняти, що там відбувається сьогодні. На відео чітко видно, що окупанти не проводять жодних відновлювальних робіт на території українського комбінату. Там залишилися лише руїни та уламки... Тепер росіяни розбирають підприємство на метал", - йдеться у повідомленні.
Також у міськраді нагадали, що Азовсталь - місце сили та незламності, майже три місяці тут українські захисники тримали оборону міста.
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"Коли ми повернемося, тут обов’язково з’явиться меморіал, який нагадуватиме про усіх, хто віддав життя заради захисту Маріуполя", - заявили в міськраді.
- 2 червня у міській раді Маріуполя повідомили, що у тимчасово окупованому місті росіяни готуються до евакуації жителів міста.
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