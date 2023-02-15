Про це повідомляє в Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.

Він спростував інформацію про вихід окупантів на адмінкордон Луганської області.

"Орки не вийшли на адмінкордони Луганщини. Інформація, яку розповсюджують рашисти не відповідає дійсності. Наші захисники тримають оборону", - зазначив Гайдай.