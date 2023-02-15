Окупанти розповсюджують інформацію про вихід на адмінкордон Луганщини. Гайдай спростував: "тримаємо оборону"
У Луганській області в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку спостерігається загострення
Про це повідомляє в Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.
Він спростував інформацію про вихід окупантів на адмінкордон Луганської області.
"Орки не вийшли на адмінкордони Луганщини. Інформація, яку розповсюджують рашисти не відповідає дійсності. Наші захисники тримають оборону", - зазначив Гайдай.
- Загарбникам обіцяють грошові надбавки за участь у штурмових діях та за кожен кілометр просування по українській землі.
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