Окупанти шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі: стріляли із гранатометів та кулеметів
З початку доби 15 листопада російські окупаційні війська в зоні ООС шість разів порушили режим припинення вогню
Про це передає штаб ООС.
Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів російські найманці стріляли неподалік Золотого-4.
З гранатометів різних систем окупанти обстріляли район Світлодарська.
Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Талаківки окупант вів обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Попасної російські найманці двічі застосовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Українська армія вела вогонь у відповідь, не застосовуючи озброєння, що заборонене Мінськими угодами.
- Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україні відомо про 301 українця, якого утримують на окупованій частині Донеччини й Луганщини, ще 258 людей зникли безвісти.
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