Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Ворог продовжує переобладнувати цивільні лікарні під потреби окупаційних військ, але не має достатньої кількості лікарів. Одним зі шляхів вирішення, за задумом Москви, є нові правила ординатури на тимчасово окупованих територіях, де від лікарів не вимагають відомості про акредитацію та підтвердження про отримання іноземної освіти", - йдеться у повідомленні.

Втім, попри дефіцит лікарів, днями ще кілька цивільних лікарень на сході України віддали в розпорядження "вагнерівців", зазначили в ЦНС.