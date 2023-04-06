Окупанти шукають шляхів вирішення проблеми з дефіцитом лікарів на ТОТ, – Центр нацспротиву
Росіяни шукають шляхів вирішення проблеми з дефіцитом лікарів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вони спростили правила ординатури
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Ворог продовжує переобладнувати цивільні лікарні під потреби окупаційних військ, але не має достатньої кількості лікарів. Одним зі шляхів вирішення, за задумом Москви, є нові правила ординатури на тимчасово окупованих територіях, де від лікарів не вимагають відомості про акредитацію та підтвердження про отримання іноземної освіти", - йдеться у повідомленні.
Втім, попри дефіцит лікарів, днями ще кілька цивільних лікарень на сході України віддали в розпорядження "вагнерівців", зазначили в ЦНС.
- Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на Запоріжжі окупанти заселилися в лікарню з людьми похилого віку.
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