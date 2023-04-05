Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти Запорізької області буквально ховаються за спинами мирних бабусь і дідусів: у Молочанську орки заселилися в 3-поверховий будинок лікарні", - заявив міський голова.

За його словами, у підвалі загарбники розмістили своїх поранених солдатів, тим часом як вцілілі окупанти живуть у палатах на першому та третьому поверхах. Водночас цивільні громадяни похилого віку розміщені на другому.

Крім того, Федоров розповів, що свою військову техніку окупанти продовжують розміщувати серед житлових кварталів.