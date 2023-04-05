На Запоріжжі окупанти заселилися в лікарню з людьми похилого віку, - мер Мелітополя
У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники розмістилися у лікарні, щоб прикриватися мирними громадянами
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти Запорізької області буквально ховаються за спинами мирних бабусь і дідусів: у Молочанську орки заселилися в 3-поверховий будинок лікарні", - заявив міський голова.
За його словами, у підвалі загарбники розмістили своїх поранених солдатів, тим часом як вцілілі окупанти живуть у палатах на першому та третьому поверхах. Водночас цивільні громадяни похилого віку розміщені на другому.
Крім того, Федоров розповів, що свою військову техніку окупанти продовжують розміщувати серед житлових кварталів.
- У неділю, 2 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунало щонайменше 6 вибухів, де росіяни облаштували склад ремонту техніки та палива, а також частину сховища боєприпасів.
- У середу, 5 квітня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому місті пролунав вибух.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти розпочали будівництво трьох нових ліній оборони на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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