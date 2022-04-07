Окупанти стягують важку техніку в Ізюм для наступу в бік Донецької області, - депутат Ізюмської міськради
Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що російські окупанти стягують до міста Ізюм важке озброєння для наступу на Донецьку область
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.
"Місто Ізюм, на жаль, знаходиться під тимчасовим контролем російських окупантів. Поблизу міста в напрямку Донецької області ведуться запеклі бої. Окупанти накопичують всі свої сили, які в них залишились. В нас є інформація, що в місті з’являється нова техніка та перекидаються війська з інших їхніх угруповань", - розповів Стрельник.
Він додав, що за розпорядженням Харківської ОВА представники районних військових адміністрацій області повинні провести евакуацію цивільного населення.
"Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов дав розпорядження провести евакуацію цивільного населення з Барвінково та Лозова. Ми були в Барвінкове декілька днів тому. Дійсно, дуже багато людей виїхало. В місті залишились поодинокі літні люди. З Лозової також люди мають можливість евакуюватись. Вже близько 10 тис. людей покинули Лозову”, - додав Стрельник.
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