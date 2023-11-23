Окупанти утримують у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносії відсутні

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:30 23.11.2023 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.