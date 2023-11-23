Окупанти утримують у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносії відсутні
Станом на ранок 23 листопада російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 2 кораблі. Ракетоносіїв серед них немає
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:30 23.11.2023 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.
- 22 листопада російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море 5 кораблів: ракетоносіїв серед них немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.16 Купівля 37.16Продаж 37.75
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе