Окупанти утримують у Чорному морі 5 кораблів, носіїв "калібрів" серед них немає

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:30 22.11.2023 в Чорному морі перебувають 5 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

У Азовському морі не зафіксували жодного російського корабля. Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі. Серед них є один носій "калібрів", загальний залп становить до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 7 суден, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.;

до Чорного моря - 13 суден, рух у напрямку протоки Босфор продовжило одне.

Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря.