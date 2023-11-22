Окупанти утримують у Чорному морі 5 кораблів, носіїв "калібрів" серед них немає
Станом на ранок середи, 22 листопада, російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море 5 кораблів: ракетоносіїв серед них немає
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:30 22.11.2023 в Чорному морі перебувають 5 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.
У Азовському морі не зафіксували жодного російського корабля. Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі. Серед них є один носій "калібрів", загальний залп становить до 8 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 7 суден, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.;
- до Чорного моря - 13 суден, рух у напрямку протоки Босфор продовжило одне.
Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря.
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