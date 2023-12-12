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Окупанти в Криму незаконно ув’язнили щонайменше 191 людину, з них 123 - кримські татари

12 грудня, 2023 вiвторок
15:17
Новини

В тимчасово окупованому Криму станом на 11 грудня силовики незаконно ув’язнили 191 особу

В тимчасово окупованому Криму станом на 11 грудня силовики незаконно ув’язнили 191 особу, з них 123 кримські татари. Про це повідомили в представництві президента України в Автономній Республіці Крим.

За даними відомства, із загальної кількості 28 арештовані (з них 21 кримські татари), 146 ув’язнені (з них 102 кримські татари), 17 – без статусу.

В представництві також повідомили, що в провадженні так званих "судів" на території тимчасово окупованого Криму станом на 11 грудня 2023 року зафіксовано 593 випадки надходження матеріалів, складених за ст. 20.3.3 (публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил Російської Федерації) КпАП РФ, до окупаційних судів у Криму.

З них у 517 випадках було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено загальне рішення. Сукупний розмір застосованих штрафів становить уже щонайменше 16,3 млн російських рублів (6,7 млн грн).

Загалом адміністративне стягнення застосовано щодо 501 особи.

У відомстві також розповіли, що як мінімум 20 кримських татарок намагалися притягнути до адміністративної відповідальності за підтримку своїх родичів, які переслідуються, і нібито за порушення в будівлі та на території судів.

  • ФСБ заявила, що за рік затримала в Криму 18 людей за нібито роботу на українські спецслужби.
Росія
Крим
окуповані території
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