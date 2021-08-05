Окупанти в Криму обмежили волю кримському татарину Аметову, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.



"Щомісяця він має з’являтися до "місцевого відділу поліції", не виїжджати за межі Судака, також йому заборонено залишати помешкання вночі", - заявила вона.



Денісова заявила, що рішення "суду" є ще одним прикладом переслідування за участь в Меджлісі, оскільки Аметов був головою Судакського регіонального меджлісу.



"Під час обшуку у вересні 2019 року з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати зброї, які він колекціонував понад 20 років. Антикварні предмети є частиною культурної спадщини кримськотатарського народу", - написала уповноважена.



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