Окупанти в Криму обмежили волю кримському татарину Аметову, - Денісова
Окупаційна влада Криму засудила громадянина України, кримського татарина Ільвера Аметова до 8 місяців обмеження свободи за звинуваченням у нібито незаконному придбанні та зберіганні зброї
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
"Щомісяця він має з’являтися до "місцевого відділу поліції", не виїжджати за межі Судака, також йому заборонено залишати помешкання вночі", - заявила вона.
Денісова заявила, що рішення "суду" є ще одним прикладом переслідування за участь в Меджлісі, оскільки Аметов був головою Судакського регіонального меджлісу.
"Під час обшуку у вересні 2019 року з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати зброї, які він колекціонував понад 20 років. Антикварні предмети є частиною культурної спадщини кримськотатарського народу", - написала уповноважена.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.86
Купівля 26.86Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе