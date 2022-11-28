Окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, ще 4 поранені
Протягом 27 листопада окупанти вбили 2 цивільних у Кураховому, що на Донеччині, ще 4 людини в області дістали поранення
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
Усього за час повномасштабного вторгнення на Донеччині було поранено 2646 цивільних, а вбито - 1230. Це не враховуючи жертв у Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких встановити наразі неможливо.
- 27 листопада через ворожі обстріли Донеччини під ураженням опинилися 4 житлових будинки у Кураховому. Відомо про двох загиблих, ще одна людина отримала поранення.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе