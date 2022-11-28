Окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, ще 4 поранені

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

Усього за час повномасштабного вторгнення на Донеччині було поранено 2646 цивільних, а вбито - 1230. Це не враховуючи жертв у Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких встановити наразі неможливо.

27 листопада через ворожі обстріли Донеччини під ураженням опинилися 4 житлових будинки у Кураховому. Відомо про двох загиблих, ще одна людина отримала поранення.

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