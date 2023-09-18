Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та важкою артилерією
18 вересня російська окупаційна армія скерувала на Дніпропетровщину два БПЛА, один із них збили Сили оборони, його тип уточнюється
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Після того, як ЗСУ збили ворожий дрон, окупанти запустили ще один.
"Дрон-камікадзе поцілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині", - написав Лисак.
"Туди ж російська армія вгатила і з важкої артилерії", - додав він.
За його словами, наслідки атак уточнюються, але відомо, що постраждалих серед мирних мешканців немає.
- За даними ОВА, у ніч на 18 вересня ворог атакував Нікопольщину 4 рази. З важкої артилерії бив по Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. У результаті атаки пошкоджене комунальне підприємство, одна господарська споруда знищена, 6 - понівечені. Побиті й 5 приватних будинків, сонячні панелі. Минулося без людських жертв. Крім того, під ранок над областю збили 2 крилаті ракети.
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