Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та важкою артилерією

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Після того, як ЗСУ збили ворожий дрон, окупанти запустили ще один.

"Дрон-камікадзе поцілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині", - написав Лисак.

"Туди ж російська армія вгатила і з важкої артилерії", - додав він.

За його словами, наслідки атак уточнюються, але відомо, що постраждалих серед мирних мешканців немає.