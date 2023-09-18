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Росіяни за добу атакували 11 областей України: 6 людей загинули, 11 поранено

18 вересня, 2023 понедiлок
10:47
Війна з Росією Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 19 серпня

За добу неділі, 17 вересня, російські окупаційні війська завдали ударів по одинадцяти областях України, внаслідок чого 6 людей загинули, щонайменше 11 отримали поранення

Ситуація в регіонах станом на 09:00 надійшла від обласних державних адміністрацій. 

Хмельниччина: сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи, працювали сили ППО. Внаслідок збиття ракет відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано.Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи. За попередніми даними - без постраждалих. 

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 6 обстрілів регіонів, стріляв по Новгород-Сіверському району із мінометів, артилерії, 2 рази застосував БПЛА. Постраждалих немає. Дані щодо наслідків уточнюються. 

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріл з артилерії Краснопільської громади. Вчора протягом дня росіяни 34 рази обстріляли прикордоння. У Великописарівській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, внаслідок чого загинув один житель, ще один - поранений, його госпіталізували до медзакладу.

Крім того, артобстрілу зазнала і Ворожбянська громада. Під час обстрілу поранення отримав місцевий житель. Також пошкоджено 4 приватні житлові будинки, два магазини, газопровід побутового вуличного газопостачання, ЛЕП, зерносушку та елеватор на території агропідприємства.

Дніпропетровщина: цієї ночі агресор продовжив атакувати Нікопольщину, обстріляв район 4 рази. З важкої артилерії бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. У результаті атаки пошкоджене комунальне підприємство, одна господарська споруда знищена, 6 - понівечені. Побиті й 5 приватних будинків, сонячні панелі. Минулося без людських жертв. Крім того, під ранок над областю збили 2 крилаті ракети.

Протягом дня вчора Нікопольщину атакували чотири рази. На районний центр та Марганецьку громаду російські загарбники скерували три дрони-камікадзе. По Мирівській громаді гатили з важкої артилерії. 

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 21 населеному пункту області. Артилерійські обстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Ольгівського, Малої Токмачки, Темирівки, Полтавки, Кам'янського, Плавнів, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню. Внаслідок артудару по Малій Токмачці поранено 31-річного чоловіка, його доправили в лікарню. Також до ОВА надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та майна громадян.

Харківщина: вчора ворог обстріляв село Петропавліка Куп'янського району, внаслідок чого пошкоджено вантажний кран ДСНС.
Також внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району пошкоджено будинок. Там обійшлося без постраждалих. У результаті обстрілу Куп’янська пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Рашисти також обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено будинок та господарчу споруду.

Луганщина: за добу противник здійснив 145 обстрілів регіону. Авіаційного удару зазнало село Надія на Сватівщині. Артилерія ворога була спрямована, переважно, на Білогорівку та Невське.

Донеччина: по населених пунктах області росіяни здійснили 11 обстрілів: авіаудари "КАБ-250", РСЗВ "Смерч", "Град", артилерія.
Під вогнем рашистів опинилися 8 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, смт Курдюмівка, Очеретине, села Комар, Новоукраїнка, Ласточкине й Диліївка. У результаті атаки пошкоджено 18 приватних житлових будинків, ЛЕП, 2 господарчі споруди, цивільний автомобіль, одна людина загинула, четверо - поранені.

Миколаївщина: вночі атаки "шахедів" зазнала Снігурівська громада. Уламки збитого дрона спричинили пожежу двоповерхової закинутої будівлі, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає.
Вчора вдень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету, випущену ворожим Су-35 з акваторії Чорного моря. Вчора також ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає 

Одещина: сьогодні вночі ворог атакував Одещину ударними БПЛА Shahed-136/131. Усього зафіксовано 24 дрони у напрямку Миколаївської та Одеської областей, 18 з них - знищено ППО. 

Херсонщина: у результаті атаки по Херсону загинув 72-річний чоловік, ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці. 
У Кізомисі Білозерської громади було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

За добу по області противник здійснив 92 обстріли, з них 5 - по Херсону. Вчора вдень окупанти обстріляли Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець, у лікарні йому надали необхідну допомогу. Також окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерської громади. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими, тож йому констатували смерть. Під вогнем була й Ольгівка Бериславського району. Постраждала 63-річна жінка, її госпіталізовано. Крім того, у селі Максима Бериславського району тракторист у полі наїхав на російську міну. Через чисельні травми дорогою до лікарні чоловік помер. Також у стані середньої важкості госпіталізовано 26-річного чоловіка.

  • Уночі та вранці понеділка, 18 вересня, російські літаки здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Вибухи лунали у Хмельницькій області - працювала протиповітряна оборона. Там уламки російських ракет упали на залізничну колію, постраждалих немає.

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Росія
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ППО
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
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Донеччина
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