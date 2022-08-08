Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць", - йдеться в повідоленні.

Міський голова Харкова Ігор Терехов пише, що одна людина загинула: "Вийшов із дому і потрапив під обстріл".

Також відомо про ще одного мирного жителя, який постраждав внаслідок обстрілів рашистів у Шевченківському районі Харкова.

"Внаслідок ранкового обстрілу 1 людина загинула, ще 1 - отримала поранення. Інформація оновлюється", - додав Синєгубов.

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