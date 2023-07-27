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Окупанти вдарили по Запоріжжю

27 липня, 2023 четвер
20:46
Війна з Росією Запоріжжя

Російська окупаційна армія у четвер, 27 липня, вдарила по обласному центру Запорізької області, триває ліквідація наслідків обстрілу

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що росіяни вдарили по Запоріжжю, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару. Наразі інформації про постраждалих немає. 

  • У ніч на 27 липня РФ обстріляла по селище в Куп'янському районі Харківської області. Унаслідок обстрілу загинула літня жінка, чотири людини отримали поранення. 
  • 27 липня російська армія обстріляла село Одрадокамʼянка Херсонської області, один чоловік отримав поранення. 

Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
окупанти
Запорізька область
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